23 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal gelişmesini açıkladı! "1 ay öncesine kadar..."
A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta transfer durumları belli olmayan Ghezzal ve Rosier ile ilgili son gelişmeleri yorumlayan Aslan, "Bundan 1 ay önce iki oyuncunun transferleri daha kolaydı. Şimdi ise pek mümkün gözükmüyor" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.05.2021
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