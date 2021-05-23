Beşiktaş transfer gündemine Mert Günok'u aldı!

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için kadroya tecrübeli oyuncu katma arayışı sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde ise Başakşehir'de fazla şans bulamayan Mert Günok var. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Beşiktaş ister birinci, ister ikinci kaleci olarak bile olsa Mert Günok'u kadroya katmalı." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)

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