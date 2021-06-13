13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rosier ile anlaşma tamam! İşte o tarih...
Son dakika trasnfer haberi: Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başında gelen Valentin Roiser konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. Detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu aktardı, Şahinoğlu, "Beşiktaş Rosier'in menajeri ile anlaşmaya vardı. Kulübü ile temaslar sürüyor ama çok az pürüzler kaldı. Rosier transferinin 1 Temmuz'a kadar bitmesini bekliyorum." dedi. (BJK spor haberleri)
13.06.2021
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