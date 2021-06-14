Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile anlamaya vardı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak." dedi (BJK spor haberleri)

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyordu.

Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kenan Karaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak...