Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e flaş teklif! Spartak Moskova...

Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın hem şampiyonluğunda hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı almasında büyük bir pay sahibi olan Cyle Larin için A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ flaş bir açıklamada bulundu. Sarıdağ, "Spartak Moskova, Larin için 10M€ teklif etti." dedi. (BJK spor haberleri)

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