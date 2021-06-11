Son dakika spor haberi: Ersin Destanoğlu transfer olacak mı? İşte Beşiktaş'ın istediği rakam...

A Spor yorumcularından Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Siyah beyazlıların genç file bekçisi Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan Şahinoğlu, "Nice teklifini 9-10 milyon Euro seviyesine çıkarırsa yönetim onay verecek. Ersin takımdan ayrılırsa ilk hedef Mert Günok, olmazsa Gökhan Akkan olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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