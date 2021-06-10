Hikmet Karaman'dan Sergen Yalçın sözleri! "Hakkının verilmesi gerekiyor"

Hikmet Karaman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Sergen Yalçın konusuna değinen Karaman, "Sergen Yalçın başarılı oldu, hakkının verilmesi gerekiyor" dedi. "Fenerbahçe'nin Feldkamp ve Bielsa gibi teknik adam ve ekibine ihtiyacı var" diyen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor için ise "Trabzonspor transferde akıllı bir politika uyguluyor" şeklinde konuştu.

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