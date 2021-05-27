27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın istediği rakam ve Ersin Destanoğlu için gelen teklifi açıkladı!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikme, "Aboubakar net ve uzun süreli bir kontrat istiyor. İstediği rakam da 3 milyon Euro civarında. Öte yandan siyah beyazlılar, Aboubakar için girişimlerini sürdürse de alternatif isimleri de değerlendiriyor. Kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili Nice Sportif Direktörü'nün ilgisini sürdürüyor. Sportif Direktör Julien Fournier'in 7 milyon Euro fiyat teklif etmesini bekliyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.05.2021
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