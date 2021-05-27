27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında aktardı! "Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı'yı listesine aldı"
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler hakkındaki son durumu aktardı. Dikme, Konyaspor'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın, siyah beyazlıların listesinde ön sıralarda bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.05.2021
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