27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Canlı yayında flaş Beşiktaş sözleri! "500-600 bin euro için Vida ile yolları ayırmaya değmez"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Siyah beyazlı ekipte başarılı bir performans sergileyen Domagoj Vida hakkında konuşan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "500-600 bin euro için Vida ile yolları ayırmaya değmez" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...
27.05.2021
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