Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın, transferinde yoğun uğraş verdiği ve anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı taraftarlar, havalimanında Fransız oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Rosier, Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. İşte o anlar ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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