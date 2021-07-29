Beşiktaş taraftarından Ahmet Nur Çebi'ye: Başkan bize Alex'i (Teixeira) getir

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Valentin Rosier ile anlaşma sağlandı. Fransız futbolcunun İstanbul'a indi. Rosier'i karşılamak için bekeleyen siyah-beyazlı taraftarlar ise "Başkan bize Alex'i (Teixeira) getir." tezahüratlarında bulundu. işte o anlar... (BJK spor haberleri)

ABONE OL