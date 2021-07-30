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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Valentin Rosier yorumu! "Böyle futbolcular az bulunur, ileride Beşiktaş'ın kaptanı olabilir"

A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'a geri dönen Valentin Rosier hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği için bir duruş sergilediğini belirterek, "Hem taraftarın hem kamuoyunun takdirini kazandı. Böyle futbolcular çok az bulunur. İleride Beşiktaş'ın kaptanı olabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
30.07.2021
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