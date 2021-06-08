Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklifini sundu!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dikme, Beşiktaş'ın Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptığını ifade etti. Dikme, siyah beyazlıların 500 bin Euro kiralama bedeli, 2.5 milyon Euro da zorunlu satın alma şeklinde bir teklifi olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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