Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın görüşmesi! İmza ne zaman?

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programında Beşiktaş gündemine dair flaş bilgiler paylaştı. Dikme, siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kontrat görüşmelerinin gerçekleştiğini ve temasların hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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