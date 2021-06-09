09 Haziran 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'a çok sert Sergen Yalçın eleştirisi! "Aboubakar'la uğraştıkları kadar..."
Beşiktaş'la geçen sezon hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu forvetin bu transferi için "Aboubakar Beşiktaş'a çok katkı verdi ama günün sonunda Beşiktaş'ı kullanmış oldu" diyen A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Keşke Aboubakar'ın imzasına uğraştıkları sinerji kadar Sergen Yalçın'ın imzasına harcansaydı" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.06.2021
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