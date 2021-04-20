20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Sivasspor karşısında bekleyen tehlike! Aboubakar olmazsa...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sabah Sporu programında değerlendirmelerde bulundu. Serdar Sarıdağ, "Sivasspor maçının gidişatı Aboubakar'ın oynayıp, oynamamasına bağlı. Olmazsa Beşiktaş sıkıntı yaşar" ifadelerine yer verdi.
20.04.2021
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