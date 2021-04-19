Aboubakar Sivasspor-Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, salı günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan ve Sivas kafilesine dahil edilen Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Kamerunlu golcünün son durumuyla ilgili bilgi veren A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Aboubakar'ın ilk 11’de oynayıp oynamamasına Sergen Yalçın, doktorlar ve Aboubakar maç günü karar verecek." dedi.

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