22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna flaş tepki!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplatısının ardından flaş açıklamalarda bulunurken Sergen Yalçın sorusuna ise ilginç bir tepki verdi. Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakıyorum. 6 Temmuz'a görevimin başındayım." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
22.06.2021
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