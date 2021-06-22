Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın arasındaki sorun ne?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Gündemi Transfer' programında yaptığı açıklamada flaş ifadelerde bulundu. Domaç, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ne zaman isterse imzalar dememeli, bu yapılan en büyük hata oldu." dedi. (BJK spor haberleri)

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