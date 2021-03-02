Son dakika spor haberi: Feyyaz Uçar Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını flaş sözlerle değerlendirdi! "Utku Yuvakuran..."

A Spor'un deneyimli yorumcularından Feyyaz Uçar, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlıların çok kritik bir 3 puan aldığını dile getiren Uçar, "Beşiktaş çok önemli bir üç puan aldı. Utku'nun çok net iki kurtarışı var. Bu Beşiktaş'ın kalesinin emin ellerde olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberleri)

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