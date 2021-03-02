Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: Önemli bir galibiyet aldık
Galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Yalçın, "Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek bundan sonraki bakış açışımızı tabi biraz daha farklılaştıracaktır. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Golün öncesinde ilk yarının ilk 20 dakikası, golden sonraki bölümde özellikle Gökhan'ın oyuna girmesinden sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık, skoru daha da farklı hale getirebilirdik. Zeminde oyunun ikinci yarısında çok da futbol oynanacak durumda değildi. Buda doğal olarak özellikle rakip ceza sahası içinde pozisyonları canlı hale getirmemize engel oldu" diye konuştu.
Ligde 3 günde bir müsabaka oynadıklarını ve bunun zor olduğunu da ifade eden deneyimli Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bu kolay değil tabi, oyuncularımız yoruluyorlar yeterince dinlendirmeye çalışıyoruz ama fiziki mücadeleye dayalı bir oyun olduğu için gerçekten de onları biraz anlamak gerekiyor. Bugünden itibaren kazanılan 3 puanla yolumuzda emin adımlarla gittiğimizi taraftarlarımız da camiamız da çok net gösterdik. İnşallah oyunumuz bu şekilde devam eder" dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, takım kadrosu ile ilgili sorulan soruya, "Genelde oynayabilecek 20'ye yakın oyuncumuz var şu anda. Şu ana kadar oynanan maçlarda bu oyuncuların hepsini kullandık. Birçok bölgede değişken oyuncularla oynuyoruz, dinlendiriyoruz. Şu ana kadar kendi açımdan şunu söyleyebilirim, büyün oyuncularıma güveniyorum her oyuncumu her maçta kullanabileceğimi çok net şekilde gösterdim" dedi.
Karşılaşmadaki oyuncu değişiklikleri ile ilgili de konuşan Yalçın, "Bugün daha güçlü bir orta saha ile karşılaşmaya çıktık. İlk yarı 0-0 gol olmayınca, bu sefer Necip'i dışarı alıp Mensah'ı oyuna dahil ettik. Adem'i de alabilirdim, Bugün Mensah, bir sonraki maçta Adem'i oynatabilirim, Oğuzhan'ı oynatabilirim, hepsine güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Önlerinde Başakhehir ve Fenerbahçe maçının olduğunu önemli bir haftaya girdiklerini de belirten Sergen Yalçın, "Bizim için değerli bir hafta, ligin en önemli haftası olacak bu hafta. Bu hafta ligin en önemli haftası, kaderimizin belli olacağı, Türkiye Kupasında hedefe çıkabilme, ligde pozisyonumuzun belli olacağı bir hafta. Sonrasında milli haftaya gireceğiz. O aradan sonra kalan bölümü tam kadro oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.
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