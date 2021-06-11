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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Chelsea'nin golcüsü Tammy Abraham için resmi teklif yaptı!

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, Beşiktaş'ın Chelsea'nin santrforu Tammy Abraham'a teklifte bulunduğunu açıkladı. Domaç siyah beyazlıların, İngiliz temsilcisi Chelsea'ye gönderdiği resmi belgeyi de yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.06.2021
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