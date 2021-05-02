Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş yorum! "Beşiktaşlılar tekne kiralamaya başladılar"

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş - Hatayspor maçı ile ilgili flaş sözler söyledi. Korkmaz, "Beşiktaşlıların şampiyonluk kutlaması için tekne kiralamaya başladıklarını" ifade etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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