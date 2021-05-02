Beşiktaş-Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçı Son Sayfa programında değerlendirdi. Demir, "Sanki iftara yetişecekmiş gibi, telaşla pide almaya koşan bir adamın heyecanı vardı Beşiktaş'ta. Sanki ligin son maçı, 10 averaja ihtiyacı varmış gibi oynadı Beşiktaş." dedi.

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