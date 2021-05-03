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Beşiktaş Aboubakar ve Gökhan Töre'yle görüşmelere başladı!

Spor Toto Süper Lig'de 39. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Aboubakar ve Gökhan Töre, yönetime kalmak istediklerini iletti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
03.05.2021
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