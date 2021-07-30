Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Luuk De Jong'un raporlarını istedi

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'de Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, Luuk De Jong transferiyle ilgili olarak, "Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın birinci adayı. Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadı ve o süre zarfı boyunca antrenmanlara çıkmadı. Yönetim, oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Raporlara göre girişimler yapılacak. Sevilla, Luuk De Jong'u elinden çıkarmaya hazır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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