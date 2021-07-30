30 Temmuz 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Luuk De Jong'un raporlarını istedi

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'de Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, Luuk De Jong transferiyle ilgili olarak, "Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın birinci adayı. Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadı ve o süre zarfı boyunca antrenmanlara çıkmadı. Yönetim, oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Raporlara göre girişimler yapılacak. Sevilla, Luuk De Jong'u elinden çıkarmaya hazır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
30.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş Luuk De Jong'un raporlarını istedi Beşiktaş Luuk De Jong'un raporlarını istedi 30.07.2021
Beşiktaş'ın kaptanı olabilir "Beşiktaş'ın kaptanı olabilir" 30.07.2021
Valentin Rosier İstanbul'da! Valentin Rosier İstanbul'da! 29.07.2021
Beşiktaş taraftarı: Başkan bize Alex'i Teixeira getir Beşiktaş taraftarı: Başkan bize Alex'i (Teixeira) getir 29.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yetmez "Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yetmez" 29.07.2021
Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi! Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi! 28.07.2021
Çebi'den Teixeira sözleri! Çebi'den Teixeira sözleri! 28.07.2021
Teixeira'da kritik gün! O tarihi açıkladı... Teixeira'da kritik gün! O tarihi açıkladı... 28.07.2021
Rosier tamam ama Ghezzal... "Rosier tamam ama Ghezzal..." 28.07.2021
Beşiktaş'ın listesindeki forveti açıkladı Beşiktaş'ın listesindeki forveti açıkladı 27.07.2021
Mert Günok transferinin bitiş tarihini açıkladı! Mert Günok transferinin bitiş tarihini açıkladı! 27.07.2021
Kartal'ın yeni golcüsü kim olmalı? Canlı yayında o ismi açıkladı Kartal'ın yeni golcüsü kim olmalı? Canlı yayında o ismi açıkladı 27.07.2021
Kartal'ın gündemindeki yıldız için flaş sözler! Godin gelirse bir sezon... Kartal'ın gündemindeki yıldız için flaş sözler! "Godin gelirse bir sezon..." 26.07.2021
Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı? Tek tek açıkladı Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı? Tek tek açıkladı 26.07.2021
Kartal Costa için beklemede! İşte teklif edilen rakam... Kartal Costa için beklemede! İşte teklif edilen rakam... 25.07.2021
Topal'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın... Topal'dan transfer itirafı! "Sergen Yalçın..." 24.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör