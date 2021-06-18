18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yönetim toplandı! Sergen Yalçın ve limit konusu...
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Ajansı programında Beşiktaş ile ilgili gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta yönetim Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın ile bir araya gelmesini bekliyoruz. Görüşmenin lokasyonu henüz belli değil. Siyah beyazlı yönetim de limit konuları ve kulüp işleyişiyle ilgili toplandı" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
18.06.2021
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