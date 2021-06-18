Son dakika Beşiktaş haberleri: Diego Costa transferinde flaş gelişme! Sergen Yalçın...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Diego Costa ile ilgili "Diego Costa'nın çok üzerinde duruluyor. Resmi olmasa da dolaylı bir teklif var. İmza parasında ufak tefek sıkıntılar olduğunu duydum. Sergen Yalçın'ın da Diego Costa'yı istediğini biliyorum" ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

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