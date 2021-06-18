Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin ile sözleşme uzatılacak mı? İşte son gelişmeler

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri aktardı. Dikme, siyah beyazlıların golcüsü Cyle Larin'in yönetimle görüşmek için Vodafone Park'a geldiğini ifade etti. Dikme, "Larin ve menajeriyle sözleşme uzatma konusu görüşülecek. Gelen teklifler de masaya yatırılacak. Larin'in 1 yıllık kontratı kaldı. Sözleşme uzatılıp, gelen teklifleri değerlendirme seçeneği sunulacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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