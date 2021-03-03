Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun son durumu ne? Canlı yayında açıkladı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dikme, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen genç kalecinin son durumunun iyi olduğu ve 4 Mart Perşembe günü yapılacak olan antrenmana katılması beklendiğini dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

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