Son dakika Beşiktaş haberleri: İbrahim Üzülmez'in Sergen Yalçın anısı! Mircea Lucescu...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez, Son Sayfa programına konuk olarak birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Üzülmez, Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile anılarını anlattı.

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