03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberleri: İbrahim Üzülmez'in Sergen Yalçın anısı! Mircea Lucescu...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez, Son Sayfa programına konuk olarak birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Üzülmez, Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile anılarını anlattı.
03.03.2021
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