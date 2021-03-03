03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Aboubakar sözleri! "Kimse yüzüne bakmıyorken Sergen Yalçın onu yoktan var etti"
A Spor'un usta yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alındıktan sonra hocasına tepki gösteren Vincent Aboubakar için, "Hocasıyla en azından tokalaşmalıydı. Yaptığı doğru değil. Aboubakar'ın kimse yüzüne bakmıyordu, Sergen Yalçın onu yoktan var etti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)
03.03.2021
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