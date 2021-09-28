28 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ajax maçı sonrası konuştu!
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, birçok futbolcusundan eksik çıktığı mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Müsabaka sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.09.2021
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