29 Eylül 2021, Çarşamba
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Ajax Beşiktaş maçının ardından Ersin Destanoğlu'na büyük övgü! "Göz önünde olmaya başladı"
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanında sahneye çıktı ve 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ajax-Beşiktaş maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. "Beklediğimden daha iyi bir performans vardı, daha dirençli bir takım vardı." diyen Karaman, Ersin Destanoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Karaman, "Ersin'in performansı kendi kariyeri açısından çok kıymetliydi. Çok göz önünde olan oyuncu durumuna gelmeye başladı." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
29.09.2021
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