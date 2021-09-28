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Son dakika Beşiktaş haberleri | Ajax-Beşiktaş maçı öncesi Hollanda'dan son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Beşiktaş, Ajax deplasmanına çıkacak. 11 eksiği bulunan temsilcimiz kara kartalda muhtemel 11 şekilleniyor. A Spor muhabiri Fatih Özyar, 2 takımın da muhemel 11'ini verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.09.2021
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