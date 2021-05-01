Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını Galatasaray derbisinde kaldırabilir! İşte o gelişme...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını açtı. Siyah beyazlılar ligin 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini TFF'den isteyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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