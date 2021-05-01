Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor maçının ardından Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

ABONE OL