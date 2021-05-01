01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor maçının ardından Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
01.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Salih Uçan, Beşiktaş'a Transfer Olacak Mı? Serdar Sarıdağ Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa
- Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş-Hatayspor Maçının Muhtemel 11'lerini Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Savaş Çorlu:"Başkan Adaylarının Seçim Öncesi Yaptığı Açıklamalar Tatmin Edici Değil" / A Spor
- "Beşiktaş sezonu çift kupayla kapatır!"
- Trabzonspor Gervinho İle 2 Yıl Anlaştı İddiası! Volkan Demir Değerlendirdi! / A Spor / Son Sayfa
- Galatasaray'da Emre Akbaba kararı
- Ogün Şahinoğlu, Şampiyonluk Yolunda Beşiktaş'ta Takımın Havasını Anlattı! / A Spor / Spor Ajansı
- Emre Belözoğlu yönetiminde ilk golsüz maç
- Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu! "3 puandan fazlası..."
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig