01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Bizim tek motivasyonumuz..."
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı takımın asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. 40. haftada Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray derbisini de değerlendiren Kocadağ, "Bizim bu maç için ve kupayı Türk Telekom Arena'da kaldırmak için ekstra bir motivasyonumuz yok. Bizim tek motivasyonumuz şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
01.05.2021
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