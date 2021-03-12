Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında flaş yorum! "Cyle Larin takımın en değerli oyuncusu"

A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, siyah beyazlıları 42. dakikadaki golüyle öne geçiren Cyle Larin hakkında, "Takımın maddi olarak en değerli oyuncusu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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