12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında flaş yorum! "Cyle Larin takımın en değerli oyuncusu"
A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, siyah beyazlıları 42. dakikadaki golüyle öne geçiren Cyle Larin hakkında, "Takımın maddi olarak en değerli oyuncusu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
12.03.2021
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