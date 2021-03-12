12 Mart 2021, Cuma
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şampiyon olmak istiyoruz. Olacağız da inşallah. Hatalarla maçların kazanıldığı şampiyonluk söz konusu olmasın." dedi. (BJK spor haberleri)
12.03.2021
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