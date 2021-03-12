12 Mart 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Başakşehir'İ 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, " Sergen Yalçın ile alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz." dedi. (BJK spor haberleri)
12.03.2021
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