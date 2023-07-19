Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Lyanco transferinde mutlu sona ulaşıldı. Oyuncu, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geldi. Lyanco, geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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