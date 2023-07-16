Beşiktaş'tan Romain Saiss kararı! Transfer...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Romain Saiss'i bırakmak istemediklerini dile getirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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