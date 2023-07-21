Beşiktaş'ta transferler geç mi kaldı?
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üst üste açıklanan transferlerin ardından A Spor'da 'Transfer Raporu' programında dikkat çeken değerlendirmeler oldu. BJK SPOR HABERLERİ
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