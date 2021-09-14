14 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund Beşiktaş maçı için İstanbul'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi birinci hafta maçlarında Beşiktaş 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile karşılacak. Alman temsilcisi maçtan 1 gün önce İstanbul'a vardı. İşte Borussia Dortmund'un geliş görüntüleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
14.09.2021
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