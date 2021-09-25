SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sakatlıkların sebebi ne? (Spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş eksik kadrosuyla gittiği Altay deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Peki Beşiktaş'ta bu kadar çok sakatlık neden oluyor? A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan siyah-beyazlılarda yaşanan bu kriz hakkında açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberleri)

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