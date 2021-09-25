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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mahmut Alpaslan: Serdar Saatçı 40 yıllık stoper gibi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Serdar SaatçI sergilediği performansla göz doldurdu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Serdar için övgü dolu sözlerde bulundu. Alpaslan, "Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı 40 yıllık stoper gibi kusursuz oynadı. Sergen Yalçın onu Türk futboluna kazandıracaktır. " ifadelerinde bulundu.
25.09.2021
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