25 Eylül 2021, Cumartesi
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba ve Pjanic 10 gün sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Atiba ve Pjanic Ajax maçında oynayamayacak. Bu iki sahalardan en az 10 gün uzak kalacak." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
25.09.2021
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