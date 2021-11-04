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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da Trabzonspor maçı öncesi sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Batshuayi, Ghezzal, Pjanic ve Rosier...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüpte gözler Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ta bazı futbolcuların ise bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçına hücumcu bir 11 çıkarmasını bekliyorum. Michy Batshuayi oynayamayacak onun yerine Güven Yalçın oynayacak. Sporting maçında adelesini tutup çıkan Ghezzal'ın herhangi bir problemi yok. Valentin Rosier'in Trabzonspor maçında çok büyük bir ihtimalle oynamasını bekliyorum. Kevin N'Koudou ilk 11'de oynayamasa da kadroda olacaktır. Vida ve Pjanic ise ilk 11'de olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
04.11.2021
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