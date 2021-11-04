06 Kasım 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da Trabzonspor maçı öncesi sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Batshuayi, Ghezzal, Pjanic ve Rosier...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüpte gözler Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ta bazı futbolcuların ise bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçına hücumcu bir 11 çıkarmasını bekliyorum. Michy Batshuayi oynayamayacak onun yerine Güven Yalçın oynayacak. Sporting maçında adelesini tutup çıkan Ghezzal'ın herhangi bir problemi yok. Valentin Rosier'in Trabzonspor maçında çok büyük bir ihtimalle oynamasını bekliyorum. Kevin N'Koudou ilk 11'de oynayamasa da kadroda olacaktır. Vida ve Pjanic ise ilk 11'de olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
04.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Uluç'tan flaş Terim sözleri! "Korkak olmasaydı..."
- "F.Bahçe Gustavo'suz oynamayı öğrenmeli"
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 05/11/2021
- Levent Tüzemen: ''38 Yaşında Atiba İle Lizbonu Durduramazsın'' A Spor / Spor Gündemi / 04.10.2021
- Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
- Bizim Semtin Takımı: Altıntepsispor
- Uluç'tan Pereira'ya sert eleştiri! "Medyanın etkisinde kaldı"
- F.Bahçeli yıldız için flaş sözler! "G.Saray'da olsa..."
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 05/11/2021
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...